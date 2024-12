Imperia: autovelox, consiglieri Pd presentano esposto in Procura

I consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico di Imperia, Ivan Bracco e Daniela Bozzano, hanno presentato oggi un'informativa di reato alla Procura della Repubblica, tramite la polizia stradale, ipotizzando i reati di frode nelle pubbliche forniture e omissione di atti d’ufficio. Al centro della denuncia ci sono gli autovelox presenti nel capoluogo, che, secondo l'opposizione, sarebbero privi della necessaria omologazione.

L'informativa è stata accompagnata da un numero di matricola specifico e riguarda in particolare quattro dispositivi di rilevazione della velocità, di cui tre automatici e uno in uso a pattuglia. Il gruppo consiliare del Pd ha anche annunciato di aver inviato una segnalazione alla Corte dei Conti, chiedendo di essere auditi per chiarire l'indebito introito di denaro nelle casse comunali derivante dalle sanzioni, ritenute, secondo l'opposizione, non valide. "Abbiamo deciso di intervenire, visto che giudice di Pace e prefettura stanno annullando tutte le sanzioni – ha dichiarato Bracco – e siccome il bilancio del Comune di Imperia dipende in gran parte dalle sanzioni, con una previsione di incasso di tre milioni di euro per quest'anno, è fondamentale fare chiarezza".

Il consigliere comunale ha sottolineato di essere favorevole alla sicurezza stradale, ma ha precisato che essa deve essere garantita nel rispetto delle normative. "L'amministrazione, invece, sta facendo cassa sulle spalle dei cittadini che non fanno ricorso", ha aggiunto Bracco. Secondo il Pd, il problema risiederebbe nel fatto che, pur essendo gli autovelox autorizzati dal ministero, mancano della necessaria omologazione.

L'opposizione fa riferimento a un errore che sarebbe stato commesso in molte città italiane, dove si è confusa l'autorizzazione all’uso degli apparecchi con l'omologazione, fondamentale per la loro validità. Va precisato che la denuncia riguarda esclusivamente gli autovelox e non i semafori cosiddetti "intelligenti" che multano chi passa col rosso, i quali non sono inclusi nel provvedimento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.