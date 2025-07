Imperia: parte test al pubblico della navetta TPL a guida autonoma. Sindaco Scajola: "Il progresso arriva solo se si ha coraggio"

Al via la fase di test aperti al pubblico della navetta TPL a guida autonoma, in funzione tra Borgo San Moro e l’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. Lo riferisce il sindaco di Imperia, Claudio Scajola dalla sua pagina Facebook dove scrive “Parte il percorso di sperimentazione di questo innovativo mezzo. È un’opportunità che apriamo a cittadini e turisti per vedere concretamente come funziona. È una scommessa che abbiamo voluto fare. Perché il progresso arriva solo se si ha il coraggio di percorrerlo. Le comunità crescono affrontando le sfide, non evitando il cambiamento. Vivere significa affrontare le sfide. Imperia ha scelto di lanciare un segnale forte sull’innovazione e sulla mobilità sostenibile. Siamo stati tra i primi a credere in questo progetto. L’idea è piaciuta anche al Governo centrale, che ha deciso di finanziarla con i fondi europei”.

In questa fase iniziale, le corse della navetta si svolgeranno secondo i seguenti orari: 08:00 – 12:30 e 13:00 – 16:30, dal lunedì al venerdì. La tratta interessata sarà quella da Borgo San Moro all’ex stazione ferroviaria di Porto Maurizio. Successivamente proseguirà fino alla ex stazione di Oneglia.

Essendo una fase sperimentale, gli orari potranno subire variazioni in base alle esigenze dei test. Inoltre, dopo una prima fase, verrà valutata l’opportunità di modulare l’orario per osservare il comportamento del mezzo in presenza di condizioni diverse.

La fase sperimentale, così come previsto dalla normativa vigente per i mezzi a guida autonoma, avrà durata di 12 mesi. Durante tutto il periodo sarà garantita la presenza a bordo di steward appositamente formati, con il compito di accompagnare i passeggeri, fornire informazioni utili e intervenire in caso di necessità.

Durante l’intera fase di sperimentazione, l’utilizzo della navetta sarà gratuito.

