Il presidente di Assarmatori Messina: "Diga e porto facciamo squadra, basta mugugni"

di Redazione

"E' vero che negli ultimi 2 esercizi gli armatori di linea hanno avuto profittabilità molto interessati ma tutta la filiera sta guadagnando"

Spediporto ha scelto tre parole chiave per presentare Genova: Blu, Green e Smart. "Rispetto a queste tre parole chiave dico che per lo scalo portuale siamo partiti e c'è tanto da fare", le prime parole di Stefano Messina, presidente Assarmatori.

"Siamo in corsa - prosegue - ho sottolineato al presidente Pitto (Spediporto) di smetterla un po' di mugugnare, oggi il mercato è positivo. E' vero che negli ultimi 2 esercizi gli armatori di linea hanno avuto profittabilità molto interessati, che per altro vengono investiti nelle attività aziendali, ma tutta la filiera sta guadagnando. Dovremmo avere una visione più allargata e dire 'facciamo qualcosa insieme' mettendo in condizione l'autorità del sistema portuale di avere una regia e poter spendere gli ingenti investiomenti pubblici e noi privati seguire".

Tra gli investimenti c'è la Diga... "Noi - sottolinea Messina - ci sentiamo in diritto e in dovere di esprimere le nostre opinioni nelle sedi e nei tempi opportuni e parlo sia come Assarmatori che come azienda Ignazio Messina & Co. Il nostro approccio è dare il nostro contributo, dire le cose, poi una volta che le decisioni sono prese facciamo squadra. Penso che prioritari siano i temi relativi ai collegamenti a terra, soprattutto i nodi ferroviari".