Il porto, l'industria e il futuro della città capoluogo lo si decide in genovese a Scignoria!

Quale futuro per le banchine di Genova e che domani per l'industria in città a inziare da Ilva? Il dibattito passa da Scignoria!, la trasmissione del giovedì sera di Telenord in diretta ogni settimana dalle 20.30. A sfidarsi su questi e molti altri temi saranno l'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana, e il vice sindaco della Lanterna, Alessandro Terrile. Tutto, però, in genovese!

"L'ulteriore dimostrazione che con la nostra lingua si può parlare di tutto" dichiara il professor Franco Bampi, ospite fisso del format.

Nel corso della serata, anche, la presenza di alcuni rappresentanti della piccola comunità valbormidese di Plodio, le telefonate da casa, i servizi in esterna di Mike fC, i proverbi di Federica Favilli e innumerevoli sorprese.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.