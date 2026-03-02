Assarmatori monitora la crisi nel Mar Rosso: petroliere più esposte, impatto limitato sul gas

L’escalation militare in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran riporta sotto pressione le rotte strategiche del commercio mondiale. A preoccupare maggiormente è il traffico delle petroliere, mentre sul fronte del gas l’impatto per l’Italia appare più contenuto grazie alla diversificazione degli approvvigionamenti.

Monitoraggio – Le compagnie di navigazione seguono l’evoluzione del conflitto ora per ora. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione in stretto contatto con il ministero degli Affari Esteri, la rete diplomatica e la Marina Militare”, spiega Stefano Messina, presidente di Assarmatori. L’attenzione resta alta soprattutto nell’area dello Stretto di Bab el-Mandeb, tornata al centro delle tensioni internazionali.

Sicurezza – La priorità assoluta riguarda le persone. “La preoccupazione principale è chiaramente per il personale marittimo e per quello a terra nelle località coinvolte dai potenziali attacchi”, sottolinea Messina. Le decisioni operative cambiano rapidamente, seguendo le indicazioni dei singoli Paesi e delle autorità internazionali.

Assicurazioni – Il conflitto ha già prodotto effetti concreti. Diverse compagnie assicurative hanno sospeso le coperture “extra war risk”, costringendo gli armatori a rinegoziare le polizze caso per caso, con inevitabili aumenti dei costi e maggiore incertezza operativa.

Rotte energetiche – Il blocco dell’area colpisce soprattutto il trasporto di greggio e gas via mare. Tuttavia, secondo Assarmatori, “relativamente al gas l’impatto è più limitato”, grazie alle nuove strategie energetiche adottate dall’Italia dopo la guerra russo-ucraina.

Rotte alternative – Le minacce degli Houthi contro le navi dirette verso il Canale di Suez stanno spingendo molte compagnie a circumnavigare l’Africa passando dal Capo di Buona Speranza o a viaggiare sotto protezione militare nell’ambito della missione europea Aspides, per garantire continuità alla catena logistica globale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.