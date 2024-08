Il Genoa ferma l'Inter all'esordio, Vogliacco apre, Messias pareggia nel finale: 2-2 a Marassi

E' un Genoa che non si arrende quello che apre il proprio campionato di Serie A fermando i campioni d'Italia dell'Inter: il Grifone trova il vantaggio con Vogliacco nel primo tempo e firma il 2-2 finale con Messias in pieno recupero, con il brasiliano lesto a insaccare dopo aver sbagliato il rigore causato da Bisseck. Tante emozioni in campo in una partita terminata al 100° in cui succede un po' di tutto. Gilardino ora attende rinforzi prima della fine del mercato

LA CRONACA

7' - la prima occasione è per l'Inter: Thuram trovato libero a sinistra si accentra e chiude il destro, Gollini si stende e para.

14' - tiro dalla distanza di Calhanoglu, pericoloso ma che finisce sul fondo

18' - rischia grosso la difesa nerazzurra: Vitinha attende un secondo di troppo per spostare il pallone e Sommer sceglie il tempo giusto d'intervento

20' - vantaggio Genoa con Vogliacco! calcio di punizione di Malinovskyi per la spizzata di Bani, Sommer sbaglia l'intervento con il pallone che tocca la traversa e torna in campo, Vogliacco è il più lesto a insaccare

30' - pareggio immediato dell'Inter con Thuram: cross da destra di Barella per il francese, colpo di testa preciso e imponente

31' - ancora Inter, ancora Thuram: destro incrociato che trova Gollini pronto

36' - episodio per la sala Var: l'arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore per presunto fallo di Badelj su Thuram, ma dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara annulla: Badelj infatti era arrivato in anticipo sul pallone

40' - clamoroso salvataggio di Badelj! Martin si fa soffiare palla da Bisseck in area piccola, palla in mezzo per Lautaro su cui Gollini fa il miracolo, ma poi è super Badelj a salvare sulla linea il tiro al volo di Dimarco

LA RIPRESA

50' - Super occasione per Badelj: assist involontario di Messias che, non colpendo il pallone, spalanca la porta a Badelj che calcia alto

51' - gol annullato all'Inter per fuorigioco di Darmian, che avefva servito Dimarco libero di segnare. Ammonito Inzaghi per proteste

82' - l'Inter completa la rimonta, Thuram segna la doppietta dopo una grande azione condotta di Frattesi. Gol inizialmente non assegnato per fuorigioco del francese, il Var corregge la decisione

92' - svolta nel finale! proteste rossoblu' per un tocco di braccio di Bisseck nel recupero: dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro Feliciani assegna il rigore al Genoa. Sbaglia il rigore Messias che se lo fa parare da Sommer, bravo il brasiliano a segnre il tap-in con il destro

Le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vogliacco (dal 60' Vasquez); Zanoli (dal 70' Sabelli), Frendrup, Badelj (dal 83' Ekhator), Malinvoskyi (dal 70' Thorsby), Martin; Messias, Vitinha All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 65' Dumfries), Barella, Calhanoglu (dal 75' Augusto), Mkhitaryan (dal 65' Frattesi), Dimarco (dal 75' Taremi); Lautaro (dall'86' Asslani), Thuram All. Inzaghi

ammoniti: Mkhitaryan (I); Gollini (G)