Il centrodestra ligure non aspetta Roma e lancia la candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi

I tempi si sono dilatati a tal punto che l'investitura da Roma il centrodestra ligure non l'aspetta più. L'incontro di questa mattina al teatro Stradanuova che vede protagonista Pietro Piciocchi è un riconoscimento tale per cui nessuno, nemmeno da Palazzo Chigi, potrebbe fare marcia indietro, a meno di voler causare clamorosi terremoti che non sono certo il modo migliore di iniziare una campagna elettorale. E allora possiamo dire che oggi prende ufficialmente il via quella di Pietro Piciocchi, scelto da Marco Bucci in persona - che non ha mai mostrato dubbi sulla scelta finale - per prendere il suo posto di sindaco.

Maratona - Certo, dal primo di febbraio al giorno del voto - ancora da fissare ma verosimilmente tra aprile e maggio - sarà una corsa molto lunga, quasi una maratona. Tutto sommato questo aspetto non dovrebbe dispiacere più di tanto al centrodestra, che dopo gli oltre 18mila voti di scarto incassati a Genova alle ultime elezioni regionali ha certamente recuperato terreno ma non ha ancora del tutto colmato il gap. Inoltre il centrosinistra è incastrato in uno stallo alla messicana, dove al trittico di papabili candidati Romeo-Sanna-Terrile si è recentemente aggiunto il nome di Luca Pastorino, quando era invece lecito aspettarsi che la rosa sarebbe stata sfoltita più che allargata. Insomma: la lunga strada da percorrere ha più il sapore dell'opportunità che del peso gravoso da portare.

Il Piciocchi Day - Sul palco del Teatro Stradanuova si alterneranno esponenti di tutti i partiti di maggioranza. Ad aprire la mattinata sarà il presidente Bucci, seguito da Giovanni Boitano (Orgoglio Liguria), Carmelo Cassibba (Vince Genova - Vince Liguria), Umberto Calcagno (Udc), Antonio Bissolotti (Noi Moderati), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Edoardo Rixi (Lega) e Stefano Balleari (Fratelli d'Italia). A conclusione dell'evento il giornalista Massimiliano Lussana, domani investe di moderatore, intervisterà Piciocchi.

