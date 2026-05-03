I consiglieri di opposizione del Medio Ponente chiedono misure per la vivibilità dei quartieri

Riceviamo e pubblichiamo

Ennesima brutta aggressione a Cornigliano. Pochi giorni fa in aula, il presidente Ceraudo non ha risposto alla nostra interrogazione che chiedeva azioni concrete, con un elenco di fatti messi in atto o in previsione previsti dalla sua delega alla sicurezza.



Il presidente ha preferito trasformare un momento istituzionale in un attacco politico contro il centrodestra, evitando di entrare nel merito delle criticità sollevate.

In aula abbiamo assistito a una vera e propria “opposizione all’opposizione”.



Il presidente si è inoltre autocelebrato, sostenendo che la situazione sarebbe migliorata da quando guida la delegazione.

Una narrazione che contrasta con la realtà quotidiana: episodi di violenza, risse e degrado sono ormai sempre più frequenti e sotto gli occhi di tutti.



Ancora più preoccupante è quanto dichiarato dallo stesso presidente, che ha affermato di non aver bisogno delle interrogazioni perché già a conoscenza di quanto accade sul territorio.

Se così fosse, la situazione risulterebbe ancora più grave: dopo 11 mesi di mandato, non è stato evidentemente in grado di coordinarsi efficacemente con il Comune e con tutte le forze dell’ordine nei tavoli dedicati alla sicurezza.





Il centrodestra municipale continuerà a incalzare l’amministrazione affinché vengano adottate misure concrete per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nei nostri quartieri.

I consiglieri di minoranza del medio ponente

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