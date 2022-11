Guerra in Ucraina, L'esarca di Odessa Bubniy: "Sarà l'inverno più difficile nella storia recente della nostra nazione"

"Sarà l'inverno più difficile nella storia recente per l'Ucraina, in tutte le città e anche ad Odessa per alcune ore del giorno manca l'elettricità, un problema molto grande per scuole e ospedali. La situazione in Ucraina è molto difficile perché ci sono bombardamenti tutti i giorni, anche la situazione umanitaria non è semplice, ad Odessa continuano ad arrivare tanti rifugiati dai territori occupati dalla Russia e dal fronte". Così l'esarca di Odessa della Chiesa cattolica di rito bizantino Mykhaylo Bubniy in visita a Genova per incontrare la comunità ucraina locale e ringraziare l'arcivescovo di Genova Marco Tasca e il cappellano della comunità ucraina genovese Vitaly Tarasenko per gli aiuti umanitari inviati dal capoluogo ligure in Ucraina a seguito dello scoppio della guerra descrive la situazione del Paese.

"In questi ultimi giorni la Russia sta facendo un disastro contro l'Ucraina, distrugge tutte le centrali elettriche, una cosa terribile, - ha evidenziato Bubniy - così non si fa la guerra, così si fa una guerra contro il popolo, non contro i soldati. Sono stati colpiti ospedali e scuole, in Ucraina ci sono malati e anziani senza luce e senza riscaldamento". "Abbiamo superato la paura dei primi giorni che la Russia tenti di conquistare Odessa, per tutti gli abitanti di Odessa la città di Mykolaiv è diventata un 'castello' che ci protegge" ha aggiunto.