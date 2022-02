Guerra in Ucraina, Dello Strologo in piazza per la pace: "Segnale necessario"

di Edoardo Cozza

Tante associazioni in largo Pertini contro l'invasione di Putin. Il candidato sindaco di centrosinistra: "Tutti uniti, lieti che centrodestra stia cambiando tiro"

Nuova manifestazione di piazza a Genova nel segno della solidarietà all'Ucraina: tante associazioni hanno riempito largo Pertini per esprimere la contrarietà all'invasione da parte della Russia di Putin. Al presidio odierno ha partecipato anche il candidato sindaco del centrosinistra Ariel Dello Strologo: "È un segnale necessario essere qui, sta avvenendo così in tutto il mondo: è un'azione bellica gravissima, come quelli che leggevamo solo sui libri di storia".

Giovedì, nelle prime ore dopo l'invasione, la piazza si era divisa con due manifestazioni differenti; oggi si è tutti uniti: "Sull'immediatezza si è cercato di dare spessore identitario a queste iniziative, ma ora ci si è resi conto che l'unità è fondamentale. In piazza devono esserci tutti e siamo lieti di vedere come il centrodestra nelle ultime ore abbia cambiato tiro su questa questione".