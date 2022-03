Guerra in Ucraina, arrivata a Genova la famiglia del vice sindaco di Odessa

di Matteo Angeli

Sette persone, solo donne e bambini, sono arrivate nel capoluogo ligure a bordo di un aereo decollato da Bucarest

In fuga dalla guerra. In fuga dalla morte. Sette persone sono arrivate a Genova a bordo di un aereo decollato da Bucarest. Tra loro la famiglia del vice sindaco di Odessa Vugelman Pavlo che invece, come tutti gli uomini, è rimasto nel suo Paese.

Ad organizzare il viaggio ci ha pensato Igor Mendelevic, rappresentante consolare di Odessa a Genova. "Siamo riusciti ad aprire questo canale grazie alle conoscenze diplomatiche e all'aiuto di tanti volontari che ogni giorno lavorano con una forza incredibile - spiega Mendelevic - fortunamente esiste questa linea diretta tra Genova e Bucarest che facilita il viaggio di chi vuole scappare. Bucarest infatti è una delle località più vicine al confine di guerra e che può ritenersi un posto sicuro. C'è ancora tanto da fare, c'è un popolo che scappa e che ha bisogno di tutto. Dico grazie anche al Comune di Genova perchè sta facendo davvero tanto".

Genova e la città di Odessa sono gemellate da 1979. Distano geograficamente oltre 4300 chilometri, ma sono sempre più vicine.

Qualche mese fa la città ucraina ha donato al capoluogo ligure un'ancora, rappresentata peraltro sul suo stemma, che è stata esposta al Galata-Museo del Mare. Non solo: a Palazzo Ducale adesso alcune stanze ospitano l'ufficio di rappresentanza della città di Odessa in Liguria.