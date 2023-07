Gronda, Toti: "Progetto da adeguare a nuove normative, ottimo che il governo la consideri priorità"

"Sono passati ahimé tanti anni attraverso dibattiti pubblici, assemblee, movimenti del no, del ni, dei sì ma, è evidente che un progetto ormai ventennale, come la Gronda, debba essere rivisto, non fosse altro che per l'adeguamento tecnico alle nuove normative. Questo però vuol dire che c'è una volontà del governo di farla e la trovo un'ottima notizia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo che il ministro Matteo Salvini aveva definito la Gronda "un progetto prioritario ma datato".

Per il governatore, comunque, "non sono certo i pochi mesi necessari ad aggiornare il progetto a preoccupare. Francamente, qualche mese che il governo si dovesse prendere per rivedere un progetto e metterlo a terra - ha concluso - trovo che sia il periodo speso meglio per quell'opera rispetto a quelli che abbiamo passato".