Gronda, Lega Liguria: "Opera si farà, malgrado i 'signori del no'"

"La Gronda si farà e non verrà speso un euro di soldi pubblici per realizzarla. I signori del NO hanno gettato la maschera con il senatore del Movimento 5 Stelle Luca Pirondini che ha detto a chiare lettere: "Noi non la vogliamo". Pirondini dice una bestialità quando afferma che la Gronda non si farà perché non è stato stanziato un euro per l'opera. Se Pirondini invece di essere preso dai litigi interni al suo movimento, studiasse a dovere i dossier delle infrastrutture da realizzare, saprebbe che la Gronda la deve pagare Aspi e che l'opera verrà realizzata grazie all'impegno del viceministro Edoardo Rixi e del ministro Salvini che hanno sboccato cantieri fermi da decenni". Lo dice in una nota la Lega in Regione Liguria.