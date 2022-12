Gronda, il campo-base dei cantieri sorgerà a Campi: Aspi per 8 milioni affitta l'area per dieci anni

Passi avanti concreti. La società per azioni Sviluppo Genova ha siglato un contratto da 8 milioni di euro per affittare ad Aspi, per ben 10 anni, la collina ex Colisa a Genova Campi in Val Polcevera, dove sorgerà il campo base dei cantieri della Gronda autostradale di Ponente, un raddoppio dell'autostrada A10 nel tratto interessato dal crollo del ponte Morandi. Lo annuncia il presidente di Sviluppo Genova Spa, Franco Floris, che a margine della presentazione dei risultati di bilancio afferma come si tratti di un rinnovo del contratto già in essere che permetterà ad Aspi di utilizzare l'area ex Colisa per costruire un'opera fondamentale come la Gronda: "Nell'area sorgeranno una serie di servizi indispensabili ai lavoratori dei cantieri".