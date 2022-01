Green Pass, scatta l'obbligo per andare dal parrucchiere o dall'estetista

di Marco Innocenti

Dal 1° febbraio anche per accedere a banche e uffici pubblici. Oggi intanto il governo stilerà la lista dei negozi dove servirà il Super Green Pass

Scatta oggi, giovedì 20 gennaio, l'obbligo di Green Pass base per accedere ad alcune attività di servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. Si tratta, come detto, del Green Pass base, quello ottenibile con vaccinazione, guarigione dal covid o tampone negativo, e dovrà essere esibito, obbligatoriamente, fino al prossimo 15 giugno. La misura rientra in quelle varate dal governo con l'ultimo dpcm del 5 gennaio scorso.

Dal 1° febbraio, poi, lo stesso obbligo sarà esteso anche a banche, uffici pubblici e molte altre attività commerciali, quelle cosiddette "non essenziali". Sarà il governo, proprio oggi, a diffondere la lista di queste attività, escludendo dall'obbligo di Green Pass quelle appunto ritenute indispensabili per la cittadinanza, che saranno quindi accessibili liberamente. Secondo le indiscrezioni circolate in queste ore, a restare escluse dall'obbligo dovrebbero essere i negozi di alimentari, compresi quelli della grande distribuzione, farmacie e parafarmacie, i negozi per animali, i benzinai e i rivenditori di materiali per il riscaldamento, gli ottici e le attività all'aperto, come mercati, edicole e ambulanti.