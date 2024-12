Giubileo 2025: Genova apre l’Anno Santo il 29 dicembre con eventi, pellegrinaggi e celebrazioni in cinque chiese giubilari

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





Il Giubileo 2025, indetto da Papa Francesco con il motto Pellegrini di speranza, sarà inaugurato a Genova domenica 29 dicembre con una solenne processione guidata dall’Arcivescovo Marco Tasca. La Diocesi prevede celebrazioni, pellegrinaggi e iniziative culturali per coinvolgere fedeli e cittadini in un anno dedicato alla riconciliazione e alla solidarietà.

Il logo scelto per questo anno giubilare rappresenta quattro figure stilizzate per indicare l’umanità proveniente dai quattro angoli della terra. Le figure sono abbracciate l’una all’altra, per evidenziare la solidarietà e la fratellanza che devono accomunare i popoli.L’apri-fila è aggrappato alla croce; la parte inferiore della Croce si prolunga trasformandosi in un’ancora nel mare.

Inizio a Genova – La celebrazione di apertura si terrà il 29 dicembre, alle 15.30, nella Chiesa del Gesù, con un momento di preghiera seguito da una processione verso la Cattedrale di San Lorenzo. Lì, l’Arcivescovo Tasca aprirà la Porta Santa, segnando l’inizio dell’Anno Santo.

Le chiese giubilari – Oltre alla Cattedrale, saranno designate come chiese giubilari: il Santuario di Nostra Signora della Guardia, il Santuario del Gesù Bambino di Praga ad Arenzano, il Santuario di Nostra Signora del Suffragio a Recco e il Santuario di Gavi.

Eventi e pellegrinaggi – La Diocesi organizzerà pellegrinaggi per giovani, catechisti e gruppi parrocchiali, oltre a eventi per scuole, sport e cultura. Genova ospiterà anche migliaia di giovani in viaggio verso Roma per il Giubileo.

Un messaggio di speranza – Mons. Tasca sottolinea l’importanza spirituale di questo Anno Santo: “È un’occasione per riflettere sul cammino della vita, condividendo gioie e speranze. La speranza cristiana non delude mai”.