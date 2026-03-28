Gioia Tauro, inaugurato il nuovo Posto unico di ispezione frontaliera al porto

L'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio ha ufficialmente consegnato al ministero della Salute il Posto unico di ispezione frontaliera del Porto di Gioia Tauro.

La consegna, avvenuta questa mattina, è stata formalizzata attraverso un contratto di comodato d'uso sottoscritto dal presidente Paolo Piacenza e dal direttore Uvac/Pcf Campania, Calabria, e Sicilia del ministero della Salute, Alessandro Raffaele.

Realizzato dall'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, per un importo di 2,7 milioni di euro, il nuovo posto di controllo "rappresenta il risultato concreto - si legge in una nota - di un progetto di collaborazione tra le istituzioni, frutto di un significativo intervento infrastrutturale mirato a sostenere lo sviluppo economico e produttivo dell'area portuale calabrese, nel pieno rispetto delle politiche di sanità pubblica e di prevenzione.

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