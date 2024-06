Giampedrone sul futuro del movimento di Toti: "Si va avanti e se lui non vorrà restare a capo, ci sono molti amministratori preparati"

"Si va avanti indipendente dalla volontà di Toti di rimanere a capo. Abbiamo avuto un antipasto in questa tornata elettorale del successo del centrodestra, i sindaci civici, che fanno riferimento a Toti, avrebbero dovuto avere altri risultati per via dell’inchiesta e invece non è stato così, non ha influito. Penso che questo schieramento indipendentemente dalla scelta di Toti di volere restare a capo, cosa che mi auguro, ma se lui decidesse altro sono convinto che abbiamo amministratori che hanno fatto un percorso completo all’interno di crescita politica che fa capo a Toti. Il centrodestra prima di Toti governava il 30% soltanto, qualcosa in mezzo è accaduto e quindi il centrodestra ha gambe per stare in piedi da solo indipendentemente da Toti". Così l'assessore regionale Giacomo Giampedrone sul futuro del movimento di Toti.