Germania: DB continuerà ad assumere senza restrizioni nel settore operativo

In un incontro di alto livello con i rappresentanti dei dipendenti, la Deutsche Bahn ha assicurato che continuerà ad assumere dipendenti nell’area operativa senza restrizioni. “Dobbiamo risparmiare, ma non risparmieremo né sui clienti né sulla sicurezza”, ha dichiarato in seguito il direttore della DB Richard Lutz. Il direttore delle risorse umane Martin Seiler e Lutz, insieme al presidente di EVG Martin Burkert e al presidente del comitato aziendale di gruppo Jens Schwarz, hanno concordato questo percorso congiunto.

“Tutto ciò che servirà all’azienda verrà assunto, senza se e senza ma. Nel commercio ferroviario diretto continuiamo ad avere una domanda elevata, soprattutto per macchinisti, addetti alla manutenzione, controllori del traffico ferroviario e personale di servizio”, afferma Seiler. Solo quest’anno la Deutsche Bahn assumerà circa 25.000 nuovi dipendenti. Di questi, 6mila sono tirocinanti e dual student che verranno accolti all’inizio di settembre. «Ma stiamo chiaramente frenando in altri settori, vale a dire nei costi generali e nell’amministrazione. Dobbiamo diventare molto più efficienti e snelli qui”.

Si tratta di un passo importante verso una “inversione di tendenza” nei prossimi tre anni, ha affermato Richard Lutz. “Ora ci stiamo concentrando sul ripristino delle infrastrutture obsolete, sulla qualità operativa e sulla situazione finanziaria. Questo è l’unico modo per rimettere in carreggiata la nostra strategia di crescita Strong Rail. Questo è l’unico modo in cui questo Paese può ottenere la traiettoria che merita”.

In considerazione dell’aggravarsi della carenza di manodopera, DB sta portando avanti parallelamente la digitalizzazione, l’automazione e l’intelligenza artificiale per gestire con meno personale operativo a medio e lungo termine. “Ma ovviamente questo è possibile solo se i nuovi sviluppi hanno effetto e liberano il potenziale corrispondente”, dice Seiler. DB vuole ridurre significativamente il proprio fabbisogno di personale entro il 2030. Non ci sono licenziamenti; si sfruttano invece le fluttuazioni naturali e il grande mercato interno del lavoro. In singoli casi sono disponibili anche strumenti come il pensionamento parziale e il pagamento volontario della partenza.

“DB è un datore di lavoro valido e responsabile. Disponiamo di contratti collettivi forti e di un forte partenariato sociale. Questi sono i prerequisiti per realizzare la trasformazione”, ha affermato il direttore delle risorse umane Seiler.

In generale, il mercato del lavoro sta diventando sempre più ristretto e la competizione per i talenti sta diventando più intensa. Nei prossimi anni, in questo paese lasceranno il mercato del lavoro il doppio delle persone rispetto a quelle che vi entreranno. Se il tasso di fluttuazione restasse invariato, entro la fine del decennio la sola Deutsche Bahn avrebbe bisogno di oltre 130.000 nuovi dipendenti. Il mercato semplicemente non fornirà questo numero di lavoratori, né nella quantità prevista, né nella qualità abituale e a costi ragionevolmente competitivi. Pertanto, i processi devono diventare più snelli, radicalmente semplificati e la necessità di personale ridotta attraverso l’automazione, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.