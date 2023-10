Geo Barents mercoledì a Genova, assessore Gambino: "Oggi riunione in Prefettura per stabilire la banchina di sbarco"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

E' stato assegnato al porto di Genova lo sbarco della nave umanitaria Geo Barents, attesa in città per mercoledì 18 ottobre. Lo aveva annunciato sui canali social la stessa Ong, dopo aver effettuato il salvataggio di 63 migranti al largo delle coste della Libia, i quali si erano messi in viaggio su un gommone dai tubolari sgonfi. Tra l'equipaggio anche quattro donne e circa dodici minori.

La nave approderà a Genova, condizoni meteo permettendo, nella giornata di mercoledì 18 ottobre. Oggi pomeriggio è prevista una riunione in Prefettura per stabilire luogo e modalità dello sbarco, come dichiara l'assessore comunale alla Protezione Civile Sergio Gambino: "Prima di tutto dovremo individuare la banchina libera per poter effettuare lo sbarco, dopodichè ci organizzeremo per le operazioni, dalle visite mediche al fotosegnalamento delle persone che approdano a Genova"





La Ong aveva tuttavia espresso perplessità sul fatto che fosse assegnato uno dei porti italiani più lontani dal Nord Africa. L'assessore evita le polemiche: "E' impensabile che solamente i porti del Sud Italia possano essere destinatari di questi sbarchi, ormai la situazione è estremamente grave ed è giusto distribuire su tutto il territorio nazionale. Vanno tenuti in considerazione anche le questioni logistiche e le disponibilità dei porti italiani"