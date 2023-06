Genova, Waterfront Levante: in corso il varo del ponte nord che collega il Jean Nouvel alla città

Nonostante la pioggia battente, sono iniziate regolarmente questa mattina le operazioni di varo, che dureranno 48 ore, del ponte Nord all’interno del Waterfront di Levante. Il ponte fisso, lungo 50 metri, è, in queste ore, montato con l’ausilio di una gru, che ha un peso complessivo di 350 tonnellate, in tre parti: il primo concio a essere sollevato è quello della campata centrale, con in peso di 115 tonnellate circa, il maggiore dei tre. Il concio viene ruotato di circa 240 gradi e portato sulle 4 pile di calcestruzzo sulle quali sono già predisposti gli apparecchi di appoggio per l’impalcato metallico.

"Oggi mettiamo un altro tassello fondamentale nel progetto del Waterfront che ha preso un’accelerata in queste ultime settimane – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, che ha assistito alle operazioni di varo questa mattina - Dopo il varo del ponte sud un mese fa, il ponte nord consentirà il collegamento con la città delle palazzine, la futura fabbrica delle idee e il Jean Nouvel. Reggerà carichi significativi e garantirà la viabilità che sarà completata per settembre per il Salone Nautico e l’assemblea nazionale Anci. Ringrazio tutti i tecnici del Comune e delle imprese private che stanno lavorando, anche con eventi in corso, come in questi giorni con l’Ocean Live Park del The Ocean Race". Il ponte, realizzato in acciaio su una soletta di calcestruzzo, lungo 50 metri, sarà a due corsie e avrà passaggio laterale per i pedoni: tra un mese sarà carrabile.