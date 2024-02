Genova vince il premio "Verso un'economia circolare"

Il Comune di Genova ha vinto il Premio di eccellenza nazionale "Verso un'economia circolare", promosso da Fondazione Cogeme ETS in sinergia con Kyoto Club e rivolto al mondo dell'impresa e agli enti locali. Il riconoscimento è stato attribuito alla Città per l'azione C-City Genova Città Circolare che traguarda la trasformazione di Genova come città aderente ai principi di sostenibilità e circolarità nelle filiere principali e strategiche per il territorio.

L'azione, avviata nel 2022 e finanziata dal PON Città Metropolitane 2014-2020, è promossa dal partenariato formato da Comune di Genova, Amiu Genova, Università di Genova - Dipartimento di Economia (DIEC) e Job Centre Srl. Proposto nell'ambito dell'Action Plan Genova 2050, il progetto C-City Genova Città Circolare è coerente con il Piano Nazionale per l'Economia Circolare e mira a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 quali parità di genere, lavoro dignitoso e crescita economica, riduzione delle disuguaglianze, consumo e produzione responsabili, tutela dell'ecosistema marino. Inoltre, l'azione risponde alla volontà di migliorare il posizionamento della città nel campo dell'innovazione tecnologica applicata ai settori della green e bioeconomy, nella circolarità della risorsa energetica e il cambio di paradigma sociale da consumer a prosumer.

"Siamo orgogliosi di ricevere un altro prestigioso riconoscimento per C-City Genova Città Circolare, un progetto che incentiva e utilizza l'innovazione tecnologica come strumento di applicazione della sostenibilità a tutti i rami dell'attività amministrativa, nell'ottica di migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente - dichiara l'assessore comunale all'ambiente Matteo Campora - C-City Genova Città Circolare è frutto di un sinergico gioco di squadra tra Comune, AMIU, Università e Job Centre Srl, ognuna con le proprie competenze, che vengono messe a disposizione del territorio e del pianeta per aumentare i servizi alla comunità riducendo al contempo le emissioni di CO2, in linea con le prescrizioni dell'Agenda ONU 2030 e delle principali normative nazionali ed europee".

"È un onore e una grande soddisfazione ricevere questo premio da parte della Fondazione Cogeme - spiega il presidente di AMIU Genova Giovanni Battista Raggi - Un riconoscimento da condividere con tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato a lavorare nel solco di un progetto ambizioso, quello di C-City Genova Città Circolare, che fa di Genova un driver di sostenibilità a tutti i livelli, per la costruzione di un territorio più rispettoso dell'ambiente, di una città più vivibile e di una cittadinanza più responsabile e consapevole della circolarità come strumento e obiettivo per un futuro più sostenibile".