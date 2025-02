Genova, viabilità: riaperta SP 52 del Santuario della Guardia, circolazione ripristinata nei due sensi

A partire dalle 18, la Strada Provinciale 52 che conduce al Santuario di Nostra Signora della Guardia è stata riaperta al traffico in doppio senso di marcia. Un risultato ottenuto grazie al rapido intervento dei tecnici della Città Metropolitana di Genova, che, nonostante le difficoltà iniziali, hanno velocemente risolto la situazione.

Lavori urgenti – La riapertura della SP52 è stata possibile grazie all’efficacia dei lavori eseguiti durante il weekend, che hanno visto la rimozione del materiale franato dalla carreggiata e la posa di blocchi paramassi per garantire la sicurezza del versante. La strada, infatti, era stata temporaneamente chiusa a causa di una frana che aveva compromesso la circolazione, creando disagi per i residenti e i turisti diretti al Santuario della Guardia.

Tempi anticipati – Inizialmente, era prevista una riapertura a senso unico alternato, ma la rapida conclusione dei lavori ha consentito di restituire alla viabilità la strada in entrambe le direzioni. "La sicurezza è sempre la nostra priorità, e i lavori hanno richiesto il tempo necessario per garantire un ripristino completo", ha dichiarato Andrea Rossi, consigliere delegato alla Viabilità della Città Metropolitana di Genova. "Grazie all’impegno dei nostri tecnici, siamo riusciti ad anticipare i tempi e a riaprire la SP52 in doppio senso di marcia. Ringrazio tutti i coinvolti e gli abitanti per la comprensione."

Messa in sicurezza – Per completare l'intervento, è stata effettuata anche una pulizia accurata della sede stradale. Con l’ausilio di un'autobotte, la carreggiata è stata lavata per eliminare ogni traccia di fango e detriti, così da garantire condizioni ottimali per la circolazione. Questa operazione ha reso possibile il ritorno alla normalità, senza compromettere la sicurezza degli automobilisti.

