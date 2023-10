Genova, via alla procedura per il nuovo casello di Pegli: galleria sotterranea e restyling della ferrovia

E' cominciata la Valutazione di impatto ambientale condotta dal ministero per l'Ambiente sul progetto di riqualificazione e non solo, del nuovo svincolo di Pegli. L'iter dovrebbe durare per 180 giorni e poi si terrà la Conferenza di servizi. Secondo le previsioni, i cantieri dovrebbero aprire a inizio 2025 e i lavori dureranno circa 36 mesi.

Il progetto era già stato illustrato al Comune di Genova e l'opera è parte del pacchetto da un miliardo e 455 milioni riconosciuto dalla Liguria e dalla concessionaria come indennizzo per i danni causati dal crollo del Ponte Morandi. Si tratta dello stesso accordo di quello stilato per il Tunnel subportuale. Il nuovo svincolo di Pegli sarà di fatto una galleria sotterranea limitata. L'obiettivo è quello di realizzare un collegamento diretto tra l'attuale casello e l'Aurelia, tramite una rampa che passerà direttamente sotto all'area Carmagnani. Proprio questa risulta essere un'azione con diverse criticità, poiché lo scavo sotto aziende potenzialmente a rischio di incidente come questa è un grande rischio di cui non si può non tenere conto. La galleria si affiancherà poi a via Simone de Pecoret De Saint Bon, in questo modo si eviterà il passaggio dei mezzi pesanti nelle stradine troppo strette che ci sono oggi. La galleria passerà anche sotto la ferrovia, pertanto è prevista la chiusura della stessa nelle ore notturne. Un disagio che interesserà i pendolari.

I costi sono stimati per 38 milioni. La parte più complicata del progetto è quella di allestire i cantieri in modo da non chiudere l'accesso all'autostrada e senza recare disagio alle aziende del polo chimico. L'area principale dove verrà messo il cantiere, sono i giardini John Lennon che rimarranno inaccessibili per 3 anni. Al termine di questo periodo verranno poi ripristinati. In questa zona si troverà l'imbocco nord della piccola galleria. Verranno istituiti un campetto da basket e 3 campetti per il tennis secondo il progetto di Aspi.

Anche la stazione ferroviaria di Pegli fa parte del progetto e si avvia a un restyling con interventi che hanno lo scopo di migliorare l'accessibilità, con l'innalzamento dei marciapiedi dal piano binario. Verranno poi introdotti percorsi tattili per i non vendenti e le pensiline verranno riqualificate. La stazione fa parte dell'accordo delle stazioni da riqualificare pubblicato da Rfi.