Genova, vandalizzata la sede provinciale del PCI a Pra'

Scritte intimidatorie e muri imbrattati nella sede provinciale del Partito Comunista Italiano di Genova Pra'.

Vandali - Presumibilmente, come fanno sapere i rappresentanti del partito, è successo nella serata di venerdì scorso: ignoti hanno tentato di introdursi nei locali della sezione "Pietro Bruzzone", che ospita la sede provinciale del Partito, nel quartiere di Prà. Pur riuscendo a scassinare la serratura, gli autori del vile gesto non sono riusciti ad introdursi nei locali per completare l'opera, probabilmente disturbati da qualcosa o qualcuno. Tuttavia, hanno provveduto a distruggere le insegne del Partito posizionate all'esterno della sede. "Un'azione che non lascia dubbi sulla matrice politica di tale atto" - commentano i rappresentanti del Pci.

Segnalazione - Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni militanti e il segretario provinciale Antonio Li Puma, recatisi in sezione per ultimare i preparativi per il congresso provinciale del partito, che si tiene comunque nella giornata di oggi. Sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine, che prontamente accorse sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso.

Non è la prima volta - Non si tratta del primo atto vandalico ai danni di una sede del PCI. Dal partito spiegano che "oltre ai 4 già subiti presso la sede di Prà, altre sezioni in diverse regioni d'Italia hanno subito attacchi e atti vandalici. Non più tardi di qualche mese fa sono apparse scritte a poca distanza dalla sede con minacce di morte ai Compagni del nostro Partito"

Il partito denuncia così: "Un clima di intimidazione che preoccupa e indigna, ma che non scalfisce minimamente il nostro impegno antifascista e a difesa dei lavoratori e delle classi sociali più deboli"

