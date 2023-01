Genova, uomo minaccia di buttarsi dal ponte monumentale: via XX settembre chiusa al traffico. Poi il sindaco lo convince a scendere

Un uomo minaccia di lanciarsi dal ponte monumentale su via XX settembre: dalle prime ore del mattino ha scavalcato il parapetto in corso Podestà ed è in bilico. La strada è stata chiusa al traffico per permettere a vigili del fuoco e forze di polizia di sistemare autoscala e gonfiabili per evitare il peggio. L'uomo che minaccia di lanciarsi di sotto sarebbe lo stesso che nel 2019 aveva fatto un gesto simile per motivi economici, salvo desistere dopo l'intervento del sindaco.

AGGIORNAMENTO ORE 9.45

Anche oggi è stato Marco Bucci a convincere l'uomo a desistere dalla sua minaccia di lanciarsi dal ponte.

"Voglio solo lavorare, non ho mai infranto la legge, ma c'è una norma che non mi fa spostare perché trasporto bombole di gas", ha detto al sindaco l'uomo che si è visto porre il mezzo sotto sequestro amministrativo ancora una volta nei giorni scorsi in corso Italia per l'assenza di alcuni permessi. Il sindaco ha promesso una soluzione. L'ambulante, durante la protesta ha avuto per tutta la notte vicino la moglie.