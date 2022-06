Genova, un corso per giovani imprenditori in collaborazione tra Unige e Georgetown University

di Edoardo Cozza

Due atenei e una serie di realtà del territorio e internazionali si rivolgeranno fino al 15 giugno ai giovani startupper che vogliono migliorare competenze

Si chiama "Genoa Entrepreneurship School" il corso di formazione, a Genova fino al 15 luglio, rivolto ai giovani che vogliano ottenere una doppia certificazione da due delle migliori Università del mondo, una europea e una statunitense e che siano interessati ad avviare una nuova impresa, ma anche a imprenditori che vogliano migliorare le proprie competenze. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Genova Blue District e nasce dalla collaborazione tra Università di Genova, McDonough Business School della Georgetown University di Washington DC, il Comune di Genova e il sostegno di alcuni attori del territorio: Camera di Commercio, Erg, 777 Partners, Hofima e Banca Passadore.

La "Genoa Entrepreneurship School" è focalizzata in particolare sui settori di energia, della logistica e vendita al dettaglio. Per quattro settimane i partecipanti seguiranno le lezioni tenute da professori universitari, esperti di business e altre figure provenienti da grandi gruppi come come Google, Meta o Microsoft o da università come Harvard e UC Berkeley nonché da alcuni imprenditori inseriti da Forbes nella classifica dei "top 30 under 30".

"Un corso molto intenso e sfidante - dice il sindaco Marco Bucci - che certamente ci rende orgogliosi e che va ad arricchire la rosa dell'offerta formativa della nostra città". Il rettore Federico Delfino aggiunge: "E' un programma innovativo a cui l'Università di Genova ha aderito con entusiasmo siamo convinti che, adeguatamente supportati e formati, i giovani con la loro freschezza e la loro intraprendenza, possano fare la differenza nel campo imprenditoriale". Alla presentazione anche il saluto del direttore della Georgetown University Entrepreneurship Initiative Jeff Reed: "Negli ultimi 25 anni ho insegnato a migliaia di studenti e lavorato con centinaia di giovani imprenditori per aiutarli a realizzare i loro sogni e per dare un orizzonte di fattibilità alle loro idee". L'assessore alla Formazione della Regione Ilaria Cavo conclude: "E' particolarmente significativo che questo programma sia nato dalla creatività di un giovane start-upper genovese che ha colto le necessità e le esigenze dei suoi coetanei e ha cercato una soluzione".