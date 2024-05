Genova, "Un calcio alla leucemia": partita alla Sciorba per sostenere il Gaslini

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Una straordinaria serata tra calcio, intrattenimento e solidarietà, con la partecipazione di vecchie glorie del calcio genovese e non solo, per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme.

È stato presentato oggi pomeriggio, al Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, “Un Calcio alla Leucemia”, il grande evento di beneficenza organizzato dall’ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi, con il sostegno dell’ex compagno di squadra Simone Pavan, in programma venerdì 24 maggio presso lo “Sciorba Stadium”, in via Adamoli 57.

L'incasso sarà devoluto interamente al Dipartimento di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova, come già successo nel 2019 con l’altro evento a cavallo tra sport e spettacolo organizzato da Francesco Flachi, “Una Notte da 10”.

“Un Calcio alla Leucemia” inizierà alle ore 16 con un torneo che vedrà scendere in campo i bambini delle scuole calcio di alcune società genovesi. Alle 20.30 il Welcome di benvenuto, quindi alle 21 al via l’attesissimo quadrangolare con le squadre formate da vecchie glorie del calcio cittadino e non solo, tra cui ex calciatori blucerchiati; All Star Vips e campioni del panorama nazionale; “Amici di Fra e Simo”; “La Sud”. L’evento sarà in collaborazione con Calcio Liguria per la parte arbitrale.

Hanno già confermato la loro presenza gli ex calciatori Sergio Volpi, Filippo Maniero, Maurizio Ganz, Stefano Sorrentino, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, Davide Possanzini e Stefano Lucchini. Prevista la partecipazione di altri importanti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Il conduttore della serata sarà il comico Andrea Carlini, protagonista dei programmi televisivi Colorado e Zelig. Intrattenimento musicale a cura della “Banda di Cialtroni”. I biglietti sono in vendita sul sito internet https://www.uncalcioallaleucemia.it/

Prezzi: adulti 15 euro, bambino 5-10 anni 10 euro. Si consiglia di acquistarli online per evitare possibili code all’ingresso della Sciorba.