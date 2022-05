Genova, un'auto si ribalta e travolge un palo della luce: conducente illeso

di Redazione

Incidenti a Genova e provincia nella notte. Il bilancio è di due 30enne portati in codice giallo all'ospedale.

Il primo (incidente) ha coinvolto un ragazzo di circa 30 anni, che alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo andando fuori strada ribaltandosi e trovolgendo un palo della luce. Immediati i soccorsi. L'uomo è uscito autonomamente dalla propria auto è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotonda in direzione della galleria Taviani (chiusa per lavori).

Il secondo sinistro si è verificato a Genova Pegli intorno alle 2,30 di notte. Anche in questo caso l'auto su cui viaggiava un 30enne si è ribaltata. L'incidente è avvenuto in via Martiri della Libertà. L'uomo soccorso dal personale del 118 ha subito ferite limitate. Dopo le prime cure è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Martino.