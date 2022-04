Genova, un altro incidente all'ex-Ilva: si sgancia un rotolo di metallo da 250 chili. Nessun ferito

di Marco Innocenti

Il macchinario che ha causato l'incidente sarebbe inserito tra quelli da porre sotto i riflettori nell'elenco presentato al prefetto stamani

Non c'è pace nello stabilimento di Cornigliano di Acciaierie d'Italia: nel pomeriggio di oggi, infatti, intorno alle 18, nel reparto "treno a freddo 2" si è sganciato una bobina di reggette del peso di oltre 250 chilogrammi. Il pesante rotolo di metallo era appena stato issato su un paranco per essere trasferito al piano superiore dell'impianto per ricaricare la reggettatrice automatica ma il pesante carico si è sganciato ed è caduto a terra da circa 2 metri e mezzo di altezza, per fortuna senza causare feriti.

Il delegato alla sicurezza dell'impianto ha subito fatto interrompere le lavorazioni in quell'area che, secondo fonti interne, rientra nell'elenco presentato proprio stamani al prefetto di macchinari per i quali i lavoratori dell'azienda richiedono massima attenzione sotto il profilo della sicurezza. Anche stavolta, per fortuna, non si sono registrati feriti fra i lavoratori ma questo nuovo episodio non fa altro che aggravare la preoccupazione intorno allo stabilimento genovese.

"Riteniamo che sia il momento che tutti gli attori preposti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori intervengano con forza all'interno di questo stabilimento - scrive in una nota la Fiom Cgil - Non si può rischiare la vita per lavorare, i nostri delegati vigileranno affinché vengano garantite le condizioni di sicurezza, ma deve essere chiaro che non accetteremo altri ritardi nella messa in sicurezza degli impianti da parte della proprietà".