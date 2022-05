Genova, uccisa a coltellate in mezzo alla strada: fermato e accompagnato in questura il fratello

di Matteo Angeli

La vittima, Alice Scagni, sarebbe stata colpita con diversi fendenti al culmine di una violenta lite, alla quale avrebbe assistito anche il marito

Omicidio questa sera a Genova. Una donna di 34 anni è stata uccisa a coltellate in mezzo alla strada, in via Fabrizi nel quartiere di Quinto, nel levante di Genova.

La donna, Alice Scagni, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata convinta dal fratello Alberto a scendere in strada e qui, pochi minuti dopo, fra i due sarebbe scoppiata una violenta lite. A quel punto, l'uomo avrebbe impugnato un coltello e avrebbe colpito la sorella con violenza, infierendo con diversi fendenti.

La polizia è arrivata in pochi minuti perché alcuni vicini avevano già chiamato le forze dell'ordine, allarmati dalle grida dei due ma dell'aggressore non c'era più traccia. Alla lite, sempre secondo quanto ricostruito finora, avrebbe però assistito anche il marito della vittima e sarebbe stato proprio lui a dare agli agenti le indicazioni utili per rintracciare il fratello Alberto, fermato e accompagnato in questura.

Immediatamente, sul luogo del delitto si è messa al lavoro la polizia scientifica per i rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio.

