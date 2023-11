Genova, turista brasiliana di 87 anni investita a De Ferrari: portata all'ospedale Galliera con forte trauma cranico

E' successo intorno alle ore 16, di sabato 4 novembre, in piazza De Ferrari. Una ottantasettenne turista brasiliana mentre attraversava la strada, fuori dalle strisce pedonali, è stata investita da un autobus di linea.

La signora, è rimasta vigile tutto il tempo, ma in seguito alla caduta ha riportato un forte trauma cranico ed ha perso molto sangue.

Sul posto sono intervenuti la guardia di finanza, la polizia locale, i medici de 118, che hanno immediatamente immobilizzato la turista in seguito al forte impatto con il suolo, soprattutto dopo aver battuto violentemente la testa per terra.

La turista era in Italia per una lunga vacanza con le amiche, un gruppo di sole donne, e dopo aver visitato Milano, Venezia e Roma erano approdate a Genova per imbarcarsi sulla MSC per un giro del mondo che le avrebbe riportate in Brasile, loro terra d'origine e nella quale vivono.

La signora è stata portata all'ospedale Galliera per eseguire tutti gli esami strumentali del caso e capire la vera entità della ferita alla testa, molto probabilmente dovrà osservare 24h di osservazione e quindi non potrà partire per la crociera.

Notizia in aggiornamento