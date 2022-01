Genova, tubo rotto in corso Europa: strada allagata

di Marco Innocenti

Si procede ad una sola corsia. Vigili del fuoco e tecnici di Iren al lavoro per bloccare la fuoriuscita dell'acqua

Si procede su una sola corsia di marcia, in corso Europa, in direzione del centro città. All'altezza del civico 594, infatti, un grosso tubo dell'acqua si è spaccato e sta riversando sulla sede stradale litri e litri d'acqua sulla carreggiata. Sul posto sono già in azione i tecnici di Iren, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per districare il traffico che, per fortuna, non è moltissimo vista la giornata festiva.

Il guasto è avvenuto intorno alle 13 ed ha costretto a chiudere il transito anche su alcune delle vie laterali.