Genova, tre arresti per spaccio nel ponente: sequestrati oltre 500 grammi di cocaina

Tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Genova in altrettanti interventi distinti tra martedì e mercoledì scorsi. In totale, sono stati sequestrati 540 grammi di cocaina, 160 grammi di hashish e 7.150 euro in contanti. Gli arrestati sono un 25enne albanese senza dimora, un 53enne genovese e un 34enne tunisino, tutti accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Primo arresto – Il primo intervento è avvenuto in via Caldesi, nel quartiere di Prà. La Squadra Mobile ha notato il 25enne albanese scendere da un taxi con atteggiamento sospetto. Fermato per un controllo, gli agenti hanno scoperto nascosto nei suoi pantaloni un involucro contenente 515 grammi di cocaina. Dopo l’arresto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Secondo intervento – Sempre martedì, in via Calamandrei a Voltri, gli agenti della Sezione “Contrasto Criminalità Diffusa” hanno sorvegliato un 53enne già arrestato per spaccio l’8 gennaio scorso e sottoposto all’obbligo di firma. Entrati nella sua abitazione, hanno trovato 20 grammi di cocaina nascosti in un armadio, oltre a 650 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. In una cassaforte erano custoditi altri 5.800 euro. Anche lui è stato condotto nel carcere di Marassi.

Terzo arresto – Mercoledì, sulla strada a mare Guido Rossa, una volante ha fermato un’auto per un controllo. Gli agenti hanno percepito un forte odore di cannabinoidi e hanno notato uno dei passeggeri, un tunisino di 34 anni con numerosi precedenti, tentare di nascondere qualcosa. La perquisizione ha portato al ritrovamento di tre panetti di hashish per un totale di 160 grammi, oltre a 700 euro in contanti. L’uomo, privo di documenti e disoccupato, è stato arrestato e portato a Marassi.

