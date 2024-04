Genova Trail, domenica 21 aprile di corsa tra palazzi storici, forti e colline sul mare

Scoprire e valorizzare il territorio facendo sport? È l’obiettivo del Genova Trail, che questa domenica, 21 aprile 2024, dalle ore 8.30, torna con una giornata dedicata a gare competitive di corsa in montagna, con partenza da Piazza Matteotti. L'evento prevede due distanze sulle quali gareggiare: il Genova City Trail, che si caratterizza per un tracciato dalla lunghezza di 17 km, e la Genova Trail Marathon, lunga 46 km.





- Il percorso della 17 km non è una semplice gara cittadina, ma un’appassionante risalita per creuze e sentieri, fino ai crinali del Parco delle Mura, per provare l’emozione di correre tra le imponenti fortificazioni genovesi. Una gara per tutti i gusti, adatta non solo a chi vuole andare veloce ma soprattutto a chi desidera cimentarsi in una nuova esperienza di corsa outdoor.





- Il tracciato della 46 km, invece, è una vera propria maratona di montagna a due passi dal mare, densa di valore sportivo e paesaggistico. Genova Trail Marathon, con i suoi strappi e le suoi scorci naturalistici saprà stupire anche gli atleti più esigenti.





Per la prima volta sarà organizzata anche una corsa di 14 km, non competitiva e a iscrizione gratuita, dedicata agli under 18: la Genova Young Trail.





In contemporanea alle gare, in piazza Matteotti, sarà allestito un ampio village, dedicato a tutti gli appassionati del mondo Outdoor, con stand dei principali collaboratori dell'evento e di alcuni dei marchi più importanti del settore.





La prima edizione è stata un successo di partecipazione, con oltre 450 atleti iscritti, il soldout della 17 Km e più di 100 volontari coinvolti. Quest’anno si attendono numeri raddoppiati, per una manifestazione che ambisce a trasformare Genova in una delle capitali del Trail Running a livello nazionale e non solo. L’evento è sostenuto dal Comune di Genova e inserito all’interno del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.





Maggiori informazioni su percorsi, iscrizioni, regolamento e logistica sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: https://genovatrail.com/ e sui canali Instagram e Facebook: @genovatrail.