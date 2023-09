Genova tra le sei finaliste al concorso europeo per il turismo sostenibile

Genova è in corsa per il titolo europeo “2024 Capital of Smart Tourism”. Ad annunciarlo è stata la Commissione Europea che avrà il compito di comunicare la città vincitrice tra le sei inserite nella short list. Il premio – assegnato da una giuria europea - andrà alla città che avrà dimostrato un impegno straordinario nel modellare il futuro del turismo in maniera sostenibile e innovativa, allo scopo di creare un network di condivisione di buone pratiche tra le destinazioni turistiche.

"In questi ultimi anni Genova ha fatto passi da gigante in direzione di un'offerta turistica variegata, sostenibile e innovativa – spiega l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – È un grande risultato essere tra le finaliste di questa competizione continentale. Il nostro impegno è rivolto alla crescita della percezione della nostra città in Europa e nel Mondo. La realtà virtuale così come quella aumentata consente di visitare i musei ed i punti di interesse di Genova offrendo un’esperienza immersiva. Il turismo è pensato per essere vissuto a 360° gradi: dal mare alle montagne, in un’esperienza completa di storia, cultura, enogastronomia, arte, natura e sport.

Genova è stata selezionata tra 30 candidate provenienti da ben 17 paesi e si troverà a contendersi il titolo con Bremerhavern (Germania), Cork (Irlanda), Dublin (Irlanda), Helsingborg (Svezia) e San Sebastiàn (Spagna). Le finaliste adesso sono chiamate a presentare le loro proposte progettuali alla giuria il prossimo novembre. In palio, tra le altre cose, un importante supporto sia nella comunicazione che nella creazione di un vero e proprio brand turistico. In tal senso, l'attenzione andrà alla creazione di video promozionali, dell’installazione di una scultura con un hashtag apposito da esibire in città per creare anche delle photo opportunity; inoltre, fornirà l’implementazione di campagne di comunicazione su misura mirate ad aumentare la visibilità sia all’interno dell’Unione che a livello mondiale che, si auspica la Commissione, porterà a un incremento nel numero dei visitatori. A questa competizione sono state invitate a partecipare tutte quelle città, sia dell’Unione che non, candidabili al Single Market Program e alla shortlist si è arrivati tramite il lavoro di panel di esperti che hanno valutato le candidature, con un occhio di riguardo per le città che hanno ottenuto un punteggio alto in svariate categorie.

Il premio nasce del 2018, con la vittoria a pari merito di Lione ed Helsinki. Si tratta di una iniziativa dell’Unione Europea che mira a premiare le città che hanno dimostrato di avere un approccio innovativo in aree come la sostenibilità, l’accessibilità, la digitalizzazione, il patrimonio culturale e creativo. Alle città vincitrici viene garantita una piattaforma per mettere in mostra le loro straordinarie pratiche al mondo, nello specifico con l’inserimento nel report “Leading examples of smart tourism practice in Europe” che mette in luce le iniziative di turismo smart implementate dalle città candidate.