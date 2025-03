Genova tra le città più accessibili a piedi in Europa, lo dice un nuovo studio

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Genova si classifica al nono posto in Europa per accessibilità pedonale

2️⃣ I residenti impiegano in media otto minuti per raggiungere servizi essenziali

3️⃣ La ricerca è stata condotta dal Sony Computer Science Laboratories di Roma

La notizia nel dettaglio

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Cities e condotto dai ricercatori del Sony Computer Science Laboratories di Roma ha analizzato la camminabilità di oltre 10.000 città nel mondo. Genova si è classificata al nono posto tra le grandi città europee più accessibili a piedi, con i suoi abitanti che impiegano in media otto minuti per raggiungere servizi essenziali come scuole, ospedali e negozi.

Classifica europea – Al vertice della graduatoria si trova Milano, seguita da Copenaghen e Torino. Tra le prime dieci figurano anche Dublino, Lione, Monaco di Baviera, Parigi, Marsiglia ed Edimburgo.

Lo studio – L’analisi è stata realizzata dal team di Matteo Bruno, composto da Bruno Campanelli, Vittorio Loreto e Hygor Piaget Monteiro Melo. I ricercatori hanno valutato la percorribilità pedonale di 50 città italiane, misurando il tempo medio necessario per accedere ai servizi di base entro 15 minuti a piedi.

Genova – Secondo i dati, il 96% della popolazione del capoluogo ligure vive in aree che garantiscono un’elevata accessibilità ai servizi. Questo risultato posiziona la città tra i centri urbani più a misura di pedone in Italia e in Europa.

Mobilità e sostenibilità – I risultati evidenziano un trend positivo per le città italiane, che stanno investendo nella mobilità sostenibile e nella riduzione della dipendenza dai mezzi a motore. L’accessibilità pedonale è un elemento chiave per migliorare la qualità della vita urbana e promuovere modelli di sviluppo più sostenibili.

