Genova, Toti: Stiamo lavorando per avere il sistema portuale migliore d'Europa

di Redazione

"E' un tema fondamentale e fa bene questa città e questa regione ad interrogarsi sul tema perché siamo centrali da questo punto di vista"

Energia un tema fondamentale quando si parla di shipping e di trasporti. A margine del Forum sull'Energia andato in scena a Genova, il Governatore Giovanni Toti sottolinea: "E' un tema fondamentale e fa bene questa città e questa regione ad interrogarsi sul tema perchè siamo centrali da questo punto di vista. Sbagliare la direzione sarebbe esiziale per gli investimenti. I porti della Liguria stanno lavorando per essere compatibili ecologicamente e per essere il sistema portuale più importante del Mediterraneo".

"Il mondo va in quella direzione e non possiamo restare indientro ma neanche sbagliare strada ed essere costretti a tornare indietro".