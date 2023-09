Genova, Toti: "Siamo la Regione più importante al mondo per la nautica. Dal 1986 un premier non visitava il Salone"

"Presidente Meloni, sei il primo primo ministro che visita questo salone dalle ricerche storiche che abbiamo fatto, e quindi dal 1986, quando è venuto l'allora presidente Benedetto Craxi. Doppiamente grazie quindi a Giorgia Meloni perchè interrompe una lunga assenza. Non credo che sia un caso che tu oggi sia qui come Presidente del Consiglio perchè noi oggi qui celebriamo tante cose che si tengono l'una con l'altra: la prima cosa che celebriamo è il Salone che ci ospita. Anni fa il Salone Nautico non aveva la stessa salute attuale, un 20% in più di crescita e si continuerà a crescere.

Devo anche ringraziare il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto. Siamo con orgoglio la prima Regione che firma con il Governo Meloni un'intesa per il riparto dei fondi FSC (Fondi Sviluppo Coesione) che io penso e spero possa sgombrare il campo anche da qualche polemica di troppo. Il lavoro fatto è stato un lavoro serio: la collaborazione istituzionale può essere profiqua e veloce. In questo paese non mancano i soldi se si ha la capacità di spenderli. Il denaro pubblico per investimenti deve essere diviso per far crescere il Paese anche laddove l'Italia è rimasta indietro, però non ci dobbiamo dimenticare la capacità di spenderli. Queste intese ci rendono orgogliose perchè oggi con la nautica ricordiamo il futuro glorioso della Liguria ma anche il presente: siamo la Regione più improtante del mondo per la nautica", le parole del presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, alla presenza del premier Meloni che ha fatto visita al Salone Nautico.