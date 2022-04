Genova, Toti: "Festa della bandiera, Euroflora, regate di primavera. Una vera ripartenza"

di Redazione

Il presidente della Regione Giovanni Toti intervenuto alla presentazione della festa della bandiera, esprime soddisfazione per i primi segnali di ripresa del turismo che arrivano in queste ore a Genova e in tutta la Liguria.

"Tanti turisti, ma anche tante prenotazioni; siamo siamo molto contenti. Festa della bandiera, euroflora le regate di primavera; si sta aprendo una stagione straordinaria. La festa dlela ripartenza dlela rinascita e della riapertura. Celebriamo la nostra storia in un clima splendido di primavera con il cruccio dlela guerra ma le amministrazioni hanno il dovere di guardare al futuro e garantire ai cittadini un po’ di svago".