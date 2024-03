Genova: Torre Piloti, processo in Cassazione il 7 maggio, 11° anniversario del crollo

E' stata fissata per il 7 maggio l'udienza in Cassazione per il processo sulla collocazione della torre piloti del porto di Genova, crollata nel 2013 per l'urto del cargo Jolly Nero provocando nove morti. La data è proprio quella dell'anniversario della tragedia. "Spero che non oltraggino proprio il giorno della memoria" il commento di Adele Chiello, la mamma di Giuseppe Tusa, una delle vittime. Era stata proprio lei a puntare il dito sulla pericolosità dell'ubicazione.

In primo grado era stato condannato a tre anni l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale della Capitaneria. Era stato poi assolto in appello insieme a tutti gli altri imputati. A ottobre era diventata definitiva la condanna per i tre principali imputati per il crollo della Torre piloti. Il comandante del cargo Roberto Paoloni erano diventati definitivi 7 anni, 5 anni per il primo ufficiale Lorenzo Repetto e 4 anni per il direttore di macchina Franco Giammoro.