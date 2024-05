Genova, torna la Fiera di Santa Rita: le modifiche alla circolazione in centro città

Si rinnova a Genova il tradizionale appuntamento con la Fiera dedicata a Santa Rita da Cascia: mercoledì 22 maggio, in via XX settembre, vicino alla chiesa di N.S. della Consolazione, torneranno i banchi di rose, fiore che ricorda proprio la santa: L'esposizione di rose colorate e profumate è una tradizione genovese risalente nel tempo

Nel corso del tempo la festa religiosa di Santa Rita ha assunto rilevanza cittadina, grazie al grande afflusso di fedeli e al numero di operatori commerciali.

Santa Rita è considerata “la santa degli impossibili” perché si ricorre alla sua intercessione nei casi che sembrano disperati.

La fiera si compone di bancarelle allestite per la vendita di queste regine tra i fiori. I riti liturgici e la benedizione delle rose si tengono nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione a partire dalle ore 6.30.

«La festa di Santa Rita – dice l’assessore al Commercio, alle Tradizioni e alle Pro Loco – è una festa molto sentita per i genovesi, che ogni anno si ritrovano alla chiesa di N.S. della Consolazione a comprare almeno una rosa, omaggio alla santa e come buon augurio. Vedere quel tratto del nostro centro invaso pacificamente dai fiori, con il loro profumo, con la loro bellezza e il loro profumo, è sempre uno spettacolo straordinario che dimostra la devozione dei nostri concittadini nei confronti di questa santa straordinaria, una donna la cui vita e il cui esempio sopravvivono nei secoli».

Ecco le modifiche alla circolazione:

divieto di circolazione in via della Consolazione nel tratto compreso tra vico San Vincenzo e Via XX Settembre dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze;

Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in via della Consolazione tratto compreso tra vico San Vincenzo e Via XX Settembre dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze;

Istituzione doppio senso di circolazione in via della Consolazione nel tratto compreso tra vico San Vincenzo e via Colombo sino all'intersezione con piazza Colombo dalle ore 00:01 alle ore 21, e comunque fino a cessate esigenze.