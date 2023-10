Genova: torna il Capodanno in tv, unico bando per tre serate

Tricapodanno, il Comune di Genova verso il bis. Tre saranno le serate di festa, con il gran finale per Capodanno con la diretta su una rete nazionale, l'anno scorso è spettato a Mediaset. Tuttavia nel 2022 gli affidamenti sono stati spezzettati tra diversi soggetti, per le tre serate e finirono nel mirino della Procura. Quindi la volontà è di affidare tutti e tre i giorni a un unico operatore del settore televisivo. Il Comune ha emesso un avviso pubblico di manifestazione di interesse per scegliere l'operatore di quest'anno.

L’organizzatore deve assicurare i diritti esclusivi della trasmissione su emittente televisiva a diffusione nazionale dell’evento del 31 dicembre (Capodanno) e i diritti esclusivi di streaming video o radio nazionale e/o trasmissione in emittente radio a diffusione nazionale per gli eventi del 29 e 30 dicembre 2023. Non si esclude quindi che Mediaset possa fare un, ma c'è da considerare la Rai e altri operatori di livello nazionale. Per candidarsi bisognerà mandare una manifestazione di interesse entro il 12 novembre prossimo, all’interesse della Direzione Grandi Eventi del Comune.

A chi vincerà spetterà il compito di occuparsi di organizzare tre eventi musicali a partecipazione gratuita nelle tre serate, con l’allestimento di palchi, service audio-luci, regia, camerini, ingaggio artisti “di livello nazionale - internazionale”, la relativa hospitality e tutto ciò che ne consegue. La risposta alla manifestazione di interesse non prevede alcun diritto di prelazione o preferenza né vincoli per l’amministrazione. Per quanto riguarda il budget a disposizione per l’evento, verrà definito in base alla proposte ricevute. Indubbiamente per l'organizzazione di tale evento il budget complessivo raggiungerà una cifra alta. L'anno scorso ci furono polemiche per l'alto costo.