di Redazione

Il luogo dell'incidente è la rampa d'accesso per la A26

Incidente nel tardo pomeriggio a Voltri: un tir si è ribaltato sulla rampa di acesso in A26. Sul posto i Vigili del Fuoco, Polizia Locale e 118.

L'autista sarebbe ferito in maniera non grave. Gli agenti di polizia stanno provando a far defluire il traffico in attessa dello spostamento del mezzo incidentato

*notizia in aggiornamento

