Genova, tetto pericolante in via Pra': i vigili del fuoco rimuovono calcinacci e pezzi di muro

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Questa mattina, su richiesta della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco son intervenuti in via Pra', a Genova, per la rimozione di parti pericolati di un edificio ormai chiuso da tempo. Parti del muretto frangiacqua del tetto erano in bilico e rischiavano di cadere sulla strada.

Grazie all'uso dell'autoscala si è potuto stimare il peso del manufatto ed utilizzare la stessa autoscala per il trasporto a terra. La Polizia Locale provvederà a far transennare in modo da escludere il rischio per i passanti.