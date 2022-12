Genova, termosifoni fuori uso: chiusa per due giorni la scuola primaria Daneo

Ancora una scuola al freddo a Genova. La dirigente della primaria Daneo, Michela Casareto, ha deciso di chiudere la scuola, che si trova nel centro storico, dopo che i tecnici del Comune hanno accertato la presenza di una perdita nell'impianto di riscaldamento. La comunicazione ufficiale è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ai genitori degli alunni e al personale scolastico con un provvedimento di sospensione dell'attività scolastica relativo, almeno, alle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre.

"Considerata la comunicazione ufficiale pervenuta nel pomeriggio di oggi dall'Ufficio calore del Comune di Genova, alla firma della responsabile ingegner Pagani, in cui si comunica che: è stata riscontrata la presenza di una perdita all'impianto di riscaldamento a servizio della scuola Daneo. Considerando che non è ancora stata individuata l'ubicazione della perdita e che la risoluzione del problema è tecnicamente molto complessa, l'impianto di riscaldamento non sarà funzionante sicuramente per le prossime giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022".

"Non potendo garantire agli utenti le normali o minime condizioni di confort per la giornata scolastica, anche in considerazione del clima rigido esterno - si legge ancora nella comunicazione - la dirigenza dispone la sospensione delle attività didattiche per tutti gli alunni e il personale frequentante la Scuola Daneo il giorno mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022, salvo diverse comunicazioni da parte dell'ente preposto che rendessero agibile la scuola anticipatamente. Sarete prontamente informati degli sviluppi".