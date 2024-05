Genova, tapis roulant sopraelevato, Campora: "Buon punto di accelerazione, entro il 2025 la struttura sarà pronta"

Il progetto di attrrezzare l'area aeroporto con il tapis roulant che lo collega alla stazione Erzelli è a buon punto. C'è stata un'accelerazione e un buon lavoro di squadra con gli enti coinvolti, il progetto lo abbiamo già. E' stata appaltata la progettazione e i finanziamenti ci sono. Entro il 2025 l'obiettivo è di avere la struttura pronta, che è una struttura semplice, ricorda il tapis roulant di Fiumicino sarà lungo 600 metri e darà la possibilità ai passeggeri, che porteranno le persone alla nuova stazione ferroviaria che sarà un nuovo hub intermodale con un parcheggio, un interscambio in collegamento con la ferrovia. I finanziamenti sono circa 20 milioni da parte del MMinistero dei trasporti. L'opera sostituisce un'altra che era già prevista, la people mover ma era più costosa. Questa permette di avere la possibilità di prevedere uscite laterali dove sorgerano pargheggi e servizi. Noi vogliamo cominciare i lavori a fine 2024 o primi mesi del 2025 a questo progetto affianchiamo poi quello del collegamento tra la stazione Principe e la stazione marittima, che esiste già ma non è mai stato valorizzato. Una grande opportunità dato che siamo una delle poche città ad avere una stazione ferroviaria vicina a quella marittima.

Si andrà a garantire una buona frequenza che queste infrastruttre prevedono di averne più alte, la nostra linea ferroviara diventerà una metro mare con frequenza di 3-4 minuti per i cittadini e i passeggeri delle crociere e traghetti. Vogliamo evitare che non si intasino le zone dei moli con questo. Così l'assessore comunale ai trasporti, Matteo Campora ha commentato i lavori per la realizzazione del tapis roulant sopraelevato, il collegamento "Moving Walkaway" a sei metri da terra e lungo 640 metri, affiancato da un percorso pedonale, tra l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la futura stazione ferroviaria di Genova Aeroporto.

L'assessore ha poi risposto alla domanda sulla possibile interruzione delle opere in corso a causa delle inchieste che hanno travolto la Liguria: "Non modificano i progetti, noi continuiamo a lavorare ma la situazione non è delle migliori, è una situaizone che non dovevamo affrontare. I progetti sono tanti - Sullo sviluppo dello Skymetro poi dice - la gara per lo skymetro arriverà, siamo alla fine delle interlocuzione con gli enti, non c'è ancora una data però. I cittadini vedranno presto la gara pubblicata. abbiamo grande rispetto del consigio dei lavori pubblici".