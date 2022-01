Genova, tamponamento in A12: 4 auto coinvolte e code in entrambe le direzioni

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto nei pressi della Galleria Monte Sperone in corrispondenza di uno scambio di carreggiata: un ferito lieve

Un tamponamento fotocopia, nello stesso punto e con lo stesso numero di macchine coinvolte, in A12 vicino la galleria Monte Sperone nei pressi di uno scambio di carreggiata. Come ieri, anche oggi sono rimaste coinvolte quattro auto. Una persona è rimasta ferita in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia stradale. L'incidente ha causato 5 chilometri di coda tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova e 3 chilometri tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est