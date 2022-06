Genova, successo per la prima del Festival di Nervi: anche il pubblico protagonista sul palco

di Redazione

Decine di giovani talenti si sono alternati sul palcoscenico con stelle di prima grandezza provenienti da diverse Compagnie internazionali

Si è aperto all'insegna della gioventù ieri sera ai Parchi il "Nervi Music Ballet Festival

2022" organizzato dal Teatro Carlo Felice con il Comune e il sostegno della Regione e di numerosi sponsor.

Inaugurazione festosa con folto pubblico in platea e tanti artisti sul palcoscenico. "Stars of today meet the stars of tomorrow" era il titolo della serata nata dalla collaborazione fra Nervi e lo Youth America Grand Prix, il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale. Decine di giovani talenti si sono alternati sul palcoscenico con stelle di prima grandezza provenienti da diverse Compagnie internazionali.

La serata è stata introdotta da un "Grand defilè" che ha visto sfilare tutti i giovani partecipanti.

Dopo i discorsi di benvenuto del sovrintendente Claudio Orazi, del sindaco Marco Bucci e dell'assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo è iniziato lo spettacolo vero e proprio che ha alternato stelle di oggi e stelle di domani fra coreografie di gruppo, pas de deux, assoli e pas de trois.

Grinta, entusiasmo, ricerca della perfezione hanno caratterizzato le prove dei più giovani. Si cita in particolare Maria Qixin Tian, di soli 11 anni, allieva della MorningStar Dance Academy (Atlanta, Georgia) e Medaglia di bronzo nelle finali pre-competitive YAGP 2022: la sua esibizione in "Harlequinade" su coreografia di Petipa è stata accolta da calorosissimi e meritati applausi.

Fra le stelle d'oggi Meaghan Grace Hinkis e Luca Acri (Royal Ballet) hanno dato vita a una vivace e trascinante "Tarantella" su coreografia di Balanchine, Benjamin Freemantle (San Francisco Ballet) ha interpretato con vigore una propria coreografia dal titolo "Adios", Cesar Corrales (Royal Ballet) ha reso al meglio le virtuosistiche acrobazie del "Corsaro" (nel "pas de trois, accanto a Polina Semionova e Vsevelod Maievskyi), Elisabeth Beyer e Yuma Matsuura,(ABT Studio Company) hanno regalato una splendida prova di classe e tecnica nel "Gran Pas classique" su musica di Auber.