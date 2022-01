Genova, stasera la prima serata dedicata alle terze dosi ma solo su prenotazione

di Marco Innocenti

Da mercoledì, in tutta la Liguria, partiranno anche le linee ad accesso libero riservate a chi ha il green pass in scadenza nei successivi 7 giorni

Tutto pronto per la prima delle 4 serate vaccinali riservate a chi deve ricevere la dose booster. Stasera, martedì, a partire dalle 20 e fino a mezzanotte, nei due hub della Sala Chiamata del Porto e delle Torri Msc, accesso riservato a chi deve fare la terza dose (solo quella!) e ha più di 12 anni d'età. In tutto, secondo le previsioni di Alisa e stando alle prenotazioni, si dovrebbero raggiungere le 940 somministrazioni (500 alla Sala Chiamata e 440 a San Benigno).

Le altre tre serate si svolgeranno, sempre e solo su prenotazione, nei giorni di giovedì 20, martedì 25 gennaio e giovedì 27 gennaio. Tutte, come detto, rigorosamente su prenotazione: non sarà quindi possibile presentarsi liberamente negli hub, una possibilità che invece si potrà sfruttare domani, mercoledì 19 gennaio, quando in alcuni punti vaccinali in ognuna delle 5 Asl liguri saranno attivate delle linee ad accesso libero senza prenotazione, riservate però a chi ha il Green Pass in scadenza nei successivi 7 giorni.

In Asl1, sarà possibile effettuare la terza dose con questa modalità ad accesso libero nell'hub di Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18), al Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20), nell'hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20) e all'ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20). In Asl2 lo si potrà fare invece al Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) mentre in Asl3 i centri che attiveranno queste corsie preferenziali saranno l'hub della Casa della Salute alla Torre MSC di San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18), l'hub della Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) e quello del Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

In Asl4 si potrà accedere senza prenotazione all'hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) mentre in Asl5 lo si potrà fare a quello di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). In tutti questi hub, lo ripetiamo, sarà possibile fare la terza dose senza prenotazione ma solo se il proprio Green Pass è in scadenza nei successivi 7 giorni.